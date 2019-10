In attesa dell’udienza scatta la rissa. Fermate sei persone legate da vincoli di parentela

Stavano aspettando di entrare in aula per l’udienza in merito a gravi fatti che si sono verificati tra le due famiglie in passato. Ma poco prima di entrare negli uffici giudiziari è nato un acceso diverbio, che si è trasformato in poco tempo in una rissa.

Questo non è passato inosservato ai militari della stazione di Palmi, che, dopo attimi di violenza da parte di alcuni membri delle famiglie, sono riusciti a sedare la rissa, accompagnando tutti i coinvolti negli uffici della caserma li vicina al fine di ricostruire la vicenda.

Sono quindi finiti in manette Michele Dieni 57enne, Fabio Dieni 29enne, Espedito Vincenzo Dieni 34enne, Francesco Dieni, 69enne, Rossella Dieni, 37enne e Silvana Napoli, 57enne, tutti pregiudicati e residenti a Cinquefrondi. Le accuse mosse sono quelle di rissa. I sei, legati da vincoli di parentela ma appartenenti a due distinti nuclei familiari, si trovavano a Palmi, quando vecchi dissapori sono tornati alla luce tanto da far scatenare la rissa.

Dopo le cure mediche necessarie a causa di lievi lesioni riportate da alcuni dei contendenti, per le quali è stato necessario il ricorso alle cure mediche, al termine degli accertamenti tutti coloro che hanno preso parte alla colluttazione sono stati messi ai domiciliari.