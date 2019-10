Non si fermano a posto di blocco e scappano. Scatta l’inseguimento tra le vie di Sinopoli

Due persone, A. B., 30enne, e G. C., 36enne, entrambi residenti a Sinopoli e pregiudicati, sono finiti in manette con l’accusa di resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale. I due a bordo di un’auto non si sono infatti fermati all’alt dei carabinieri di Sant’Eufemia d’Aspromonte e di Sinopoli durante un posto di blocco. Alla vista dei militari il 30enne

L’uomo vedendo il posto di blocco ha accelerato, mettendo anche a repentaglio l’incolumità dei militari, che sono stati costretti a scansarsi per non essere investiti. È scattato quindi l’inseguimento durante il quale il 30enne ha effettuato manovre pericolose nel tentativo di seminare i Carabinieri che, grazie ad un perfetto coordinamento tra le pattuglie e una manovra da manuale, sono riusciti a bloccarlo nel centro urbano.

Anche dopo essere stati fermati, i due hanno tentato di sottrarsi all’arresto minacciando e cercando di colpire i militari dell’Arma, che sono riusciti ad ammanettare i fuggitivi, arrestandoli con l’accusa di resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale. Al termine delle formalità di rito gli arrestati sono stati messi ai domiciliari.