Contrattazione decentrata: impegno di Oliverio ad accelerare le procedure

Ha preso l’impegno ad accelerare le procedure per la contrattazione decentrata, il presidente della Regione, Mario Oliverio. È emerso questa mattina durante una riunione con le organizzazioni sindacali della Funzione Pubblica Cgil, Cisl e Uil, mentre l’Assessore al Personale Fragomeni, assente per impegni istituzionali a Roma, per porre alla loro attenzione la necessità di dare impulso alla definizione della contrattazione decentrata delle annualità 2018-2019, relativa al personale dipendente della Giunta Regionale.

Da parte dei rappresentanti sindacali è stata richiesta la sottoscrizione della contrattazione del 2019 e del recupero del 2018, anche al fine di dare corso alle procedure relative alla PEO (Progressione Economica Orizzontale) 2019. Il Presidente Oliverio ha ascoltato le richieste dei rappresentanti sindacali ed ha preso l’impegno di accelerare procedure di cui trattasi. All’incontro hanno partecipato i delegati della funzione pubblica: Schipano e D’Andrea (CGIL), Bloise (UIL) e Spinelli (CISL).