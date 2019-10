Tutto pronto per la II edizione di Reff, il festival dei cortometraggi

Tre giorni all’insegna del cinema sono quelli che si terranno il 4,5 e 6 ottobre nel centro di Catanzaro. Sta infatti per partire la II edizione di Reff, il React Film Festival dedicato ai cortometraggi. Il centro del capoluogo si trasformerà nella location perfetta per gli amanti delle pellicole.

La kermesse, che si pone come obiettivo di creare un movimento che sovverta le regole del gioco cinematografico, in cui troppo spesso è difficile trovare una collocazione; mostrare le best practices, scoprire una nuova generazione di registi ed aiutarli a realizzare i propri sogni, fornendo loro l’opportunità concreta di condividere i propri cortometraggi con un pubblico entusiasta e reattivo oltre che con professionisti del settore e veri talent scout.

Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, al Cinema Teatro Comunale, cuore pulsante della città, una grande celebrazione del cinema proporrà al pubblico un fitto programma di proiezioni di opere audiovisuali rappresentative di nuove tendenze estetiche ed espressive del cinema mondiale, con particolare riguardo per gli esordi, gli autori emergenti, le cinematografie minori, ma anche opere che si misurano con i generi e la produzione corrente con intenti d’innovazione e di originalità creativa. Non solo proiezioni: anche momenti di approfondimento ed incontri con gli ospiti del Festival, il cui parterre quest’anno è molto ricco ed interessante.

ReFF, nato da un’idea di Giovanni Carpanzano, regista e direttore artistico della kermesse, si propone, con questa seconda edizione, di contribuire ad una migliore conoscenza della storia del cinema. Ecco perché ReFF 2019 è dedicato al regista Christian Marazziti, che sarà anche presidente di giuria.

In giuria con lui, una serie di personalità di alto spessore: il regista Alessandro Grande, che ha rappresentato l’Italia nella corsa al premio Oscar 2019 per la categoria Best Short Live Action, Davide Mancori, direttore della fotografia e produttore cinematografico, vicepresidente dell’Associazione Italiana Autori della Fotografia Cinematografica (A.I.C.) e membro della giuria del Premio David di Donatello; Umberto Garibaldi, editore di Red Carpet Magazine; Sondra L. Sottile, nata a Seattle, direttore, autore e produttore cinematografico, Daniele Tomassetti, Rappresentante della Deja vu production, Letizia Paonessa, docente all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro in “Storia dello Spettacolo”, “Storia del Cinema e del Video”, “Teoria e analisi del cinema e dell’audiovisivo”.

Ricco anche il parterre di ospiti, a cominciare dalla madrina del ReFF, che si riconferma con grande entusiasmo Valeria Altobelli, splendida attrice, modella e conduttrice, proseguendo con Romeo Conte, regista, produttore ed art director, Melania Dalla Costa, modella e attrice, da ultimo musa di Giovanni Gastel, Silvana Giacobini, giornalista, scrittrice e opinionista tv.

Il Festival è realizzato in partnership con il Comune di Catanzaro – Assessorato alla Cultura, l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Calabria Film Commission, con il supporto del Grande Oriente d’Italia ed il Cinema Teatro Comunale. Media Partners sono Mymovies.it e Red Carpet Magazine. REACT Film Festival sarà presentato al pubblico con una conferenza stampa d’apertura, venerdì 4 ottobre alle ore 12 presso il Cinema Teatro Comunale di Catanzaro.