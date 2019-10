“Pizzicato” a trasportare 6 chili di coca nell’auto. Fermato a Catania

È stato pizzicato con sei chili di cocaina nascosti nell’auto. Così per R.N., 37enne calabrese, sono scattate le manette. è successo questa mattina a Catania dove, i carabinieri della stazione di Fontanarossa, durante un controllo, hanno notato una Renault Megane. Il guidatore ha cercato di eludere il controllo e ha quindi inserito la freccia per svoltare in una traversa.

I militari, a conoscenza della strada senza uscita, hanno inseguito la vettura. Ma il 37enne ha cercato di sfuggire ai carabinieri facendo marcia indietro, ma è stato bloccato. I carabinieri hanno quindi deciso di perquisire il mezzo e hanno trovato, nascosti sotto il parabrezza all’interno del vano motore, 5 panetti di cocaina pura per un totale di 6 chilogrammi. Sono in corso degli approfondimenti investigativi per comprendere il ruolo del corriere nonché il canale di approvvigionamento della droga da parte della criminalità organizzata etnea.

L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.