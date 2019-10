Crotone: Cerrelli è il nuovo e primo Coordinatore provinciale della Lega Salvini Premier

Il Commissario– Coordinatore Regionale della Lega per Salvini Premier Calabria, On. Cristian Invernizzi, ha nominato Giancarlo Cerrelli come nuovo e primo Coordinatore Organizzativo della Provincia di Crotone della Lega Salvini Premier.

Cerrelli avrà facoltà di nominare a sua volta dei referenti organizzativi comunali. Può iniziare, così, dopo la nomina di Cerrelli il radicamento e la strutturazione della Lega nella Provincia di Crotone.

La Lega – viene riportato in una nota - ha interesse a fare una politica nuova, orientata al bene comune e che si interessi realmente dei bisogni della gente e che serva come volano per lo sviluppo della Calabria e Cerrelli è stato scelto per perseguire tali scopi.

Giancarlo Cerrelli è stato candidato alle Elezioni Europee del 26 maggio 2019 nella lista Lega Salvini Premier nella Circoscrizione meridionale, ottenendo una buona affermazione prendendo poco meno di 20.000 voti. È stato candidato alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 in quota Lega Salvini Premier, quale candidato del Centro destra, nel Collegio Uninominale di Crotone. Ha ricoperto la carica di Vice Presidente Nazionale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani.