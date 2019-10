Al via a Crotone la 4° Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia

Presentazione eventi

Inizia il conto alla rovescia per l’avvio della 4° edizione della Settimana Nazionale della Dislessia. Le iniziative, promosse dalla sezione di Crotone dell'Associazione Nazionale Dislessia sono state presentate nella Sala Giunta del Comune di Crotone da Fabrizio Marescalco presidente AID Crotone, dall'assessore alla Pubblica Istruzione Valentina Galdieri, da Antonia Colella psicologa e tutor dell'apprendimento, da Maria Martino psicologa e psicoterapeuta e da Patrizia Sbezzi pedagogista e tutor dell'apprendimento.

Quest’anno il fil rouge della manifestazione, che si terrà dal 7 al 13 ottobre, è “Diversi e Uguali: promuoviamo l’equità” per garantire pari diritti e opportunità a tutti, nel rispetto delle differenti caratteristiche di ciascuno

La 4° edizione della Settimana Nazionale della Dislessia si terrà in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association.

Come per le scorse edizioni, anche quest’anno è previsto un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione, organizzato su tutto il territorio nazionale da oltre 1.000 volontari, parte di 95 sezioni provinciali AID, in collaborazione con 300 tra enti pubblici e istituti scolastici.

Una manifestazione finalizzata a sottolineare il valore della diversità di ogni persona, da tutelare attraverso pari diritti e opportunità, per una società realmente inclusiva.

Nutrito il programma degli appuntamenti nella città di Crotone e la sua provincia.

GLI EVENTI



Martedì 8 ottobre 2019 ore 09.30-12.30 presso IIS PERTINI-SANTONI. Seminario teorico-pratico per formare e informare i docenti e gli alunni del possibile disagio vissuto da un bambino o ragazzo con DSA. Verrà svolta un'attività pratica sull’uso del cooperative learning come strategia d’apprendimento e di prevenzione del disagio.

Intervengono: Patrizia Sbezzi, pedagogista e tutor dell’apprendimento; Maria Martino, psicologa-psicoterapeuta; Antonia Colella, psicologa e tutor dell’apprendimento

Seminario con ingresso libero e gratuito

Giovedì 10 ottobre, ore 09.00 proiezione del film Stelle sulla Terra - presso ICS Abate Fabio Di Bona via Rosito, Cutro - a cura di Maria Antonietta Mesoraca, docente e tutor dell'apprendimento AID

Evento riservato ai docenti e studenti dell’Istituto ospitante.

Spazio d’ascolto sui DSA

Sportelli d’ascolto rivolto ai docenti e genitori sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

• Venerdì 11 ottobre 2019, ore 09.30-11.30 IC Papanice - plesso Margherita (primaria), Contrada Margherita, Crotone

• Sabato 12 ottobre 2019, ore 09. 30- 11.30 IC Alfieri - Via Cutro, 114, Crotone

Intervengono: Patrizia Sbezzi pedagogista e tutor dell’apprendimento; Maria Martino psicologa-psicoterapeuta; Antonia Colella psicologa e tutor dell’apprendimento

Ingresso libero e gratuito