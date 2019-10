Bonifica Crotone, presto in città la visita del ministro Costa

“Il Ministro Sergio Costa sarà presto a Crotone”. È quanto rassicura Margherita Corrado senatrice del Movimento 5 stelle che, a seguito della riunione svoltasi al Ministero dell’Ambiente, ha “raccogliere in anteprima l’intenzione dal Ministro di venire a Crotone appena la nomina del Generale Vadalà sarà stata ratificata dal Consiglio dei Ministri”.

Per la Corrado l’arrivo in città del ministro sarà “l’occasione per sottoporgli i dossier sulle discariche di Columbra (Crotone) e Santa Marina (Scandale), nonché sull’impianto di trattamento rifiuti TMB di Ponticelli (Crotone), per i quali, data la gravità e l’urgenza della situazione, qualche giorno fa con la collega Barbuto avevamo chiesto di incontrare al più presto il titolare del dicastero”.

La Corrado si dice dunque certa di una cosa che “l’emergenza ambientale e sanitaria del Crotonese deve acquistare anche nel dibattito pubblico il ruolo centrale imposto dalla loro notevolissima incidenza sulla qualità della vita degli abitanti”.