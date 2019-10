Uffici Asp chiusi a Papanice: dipendente in pensione. La denuncia del gruppo Consenso

Chiusi gli uffici dell’Asp di Papanice. Il motivo? La dipendente è andata in pensione. L’assurda vicenda è stata denunciata dai consiglieri comunali di Crotone del gruppo Consenso, Enrico Pedace, Vincenzo De Franco, Fabiola Marrelli e Salvatore Gaetano.

In merito, i quattro consiglieri hanno scritto una lettera al direttore generale ed al direttore del distretto dell’Asp per lamentare il disservizio che si è venuto a creare per i 4.000 residenti della frazione.

“Allo stato sono notevoli i disagi per la popolazione, poiché non si ha la presenza di un addetto. Al fine di risolvere tale inconveniente per la popolosa frazione, si chiede di individuare una figura professionale capace di riprendere ogni attività lavorativa oggi sospesa”, segnalano i consiglieri di Consenso.