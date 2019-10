Crotone: in Comune un incontro con le organizzazioni sindacali dei pensionati

Prosegue il dialogo positivo con le organizzazioni sindacali dei pensionati nell'ottica di una comune attenzione verso la terza età. Questa mattina l'assessore alle Politiche Sociali Ines Mercurio ha incontrato nella Casa Comunale Nicodemo Iacovino della SPI – C.G.I.L. e Pasquale Scerra della FNP - CISL per dare continuità al rapporto sinergico che investe una fascia importante della cittadinanza.

Il Comune ha già istituto la Consulta per gli anziani. L'obiettivo condiviso è quello di dare ulteriore impulso a questo importante strumento attraverso la piena collaborazione delle organizzazioni sindacali.

L'assessore Mercurio ha avuto modo di illustrare ai rappresentanti sindacali le azioni già messe in campo dall'amministrazione ed in particolar modo quelle relative l'assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti.

Si è inoltre valutata la possibilità di altri interventi sia relativi all'aspetto socio – sanitario che quello alla valorizzazione del ruolo dell'anziano nel contesto cittadino.

Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori incontri anche con altri rappresentanti della giunta Pugliese al fine di ampliare e condividere le proposte che scaturiscono dai sindacati.