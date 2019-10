Scontro tra tre auto in una galleria a Catanzaro: donna incinta trasportata d’urgenza in ospedale

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto nella galleria Sansinato, alle porte di Catanzaro. Uno dei mezzi coinvolti si è ribaltato sul manto stradale mandando la viabilità in tilt. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118.

Da quanto si apprende, non ci sarebbero feriti gravi ma su una delle vetture viaggiava una donna incita che è stata prontamente soccorsa dagli della squadra volanti della Questura di Catanzaro per un trasportato d’urgenza in ospedale. La malcapitata si troverebbe bloccata nel traffico in procinto per partorire.