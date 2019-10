Gli affari della ‘ndrangheta in Piemonte: giunge al capolinea l’inchiesta sul clan Bonavota

Arriva la parola fine all’inchiesta scaturita con l’operazione “Carminius” (QUI). Nella giornata di ieri la procura di Torino ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini che il 18 marzo scorso ha condotto all’arresto di 14 persone, di cui 11 accusate di associazione mafiosa.

L’inchiesta - condotta dal Gico della Guardia di finanza e dal Ros dei carabinieri, coordinati dai sostituti procuratori Monica Abbatecola e Paolo Toso, della Direzione distrettuale antimafia di Torino - è stata avviata dagli approfondimenti su alcuni incendi ai danni di concessionari di autoveicoli a Carmagnola, in Piemonte, ed ha rivelato la presenza di uomini considerati legati alla cosca Bonavota di Sant’Onofrio, nel vibonese (LEGGI).

Le persone attualmente ristrette in carcere sono 14 ma in totale l’operazione ne ha viste coinvolte 41, tutte indagate - a vario titolo - per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, intestazione fittizia di beni per eludere le norme in materia di misure di prevenzione, false fatturazioni, truffa e minacce con l’aggravante di aver favorito un’organizzazione mafiosa.

I NOMI

Si tratta di: Salvatore Arone, 59 anni; Francesco Arone, 58 anni; Raffaele Arone, 44 anni; Antonio Arone, 37 anni; Domenico Belsito, 37 anni, di Sant’Onofrio, residente a Villanova d’Asti; Domenico Belsito, 53 anni, di Sant’Onofrio, residente a Torino; Rocco Costa, 53 anni, detenuto a Vibo; Domenico Cichello, detto “Salvatore, 39 anni, di Vibo, residente a Varedo (Mb);

Antonino Defina, 53 anni, di Sant’Onofrio, detenuto a Voghera; Basilio Defina, 55 anni, di Sant’Onofrio, ai domiciliari a Moncalieri; Nicola De Fina, 53 anni, di Sant’Onofrio, detenuto a Voghera; Nazzareno Fratea, 65 anni, di San Costantino Calabro; Francesco Mandaradoni, 46 anni, di Vibo Valentia, residente a Moncalieri (detenuto a Rebibbia);

Francesco Santaguida, 41 anni, di Sant’Onofrio; Antonio Serratore, 45 anni, di Sant’Onofrio; Vito Tamburro, 43 anni, di Sant’Onofrio, residente a Carmagnola. E ancora. Antonio Pilutzu, 46 anni, di Carignano; Gianmaria Gallarato, 28 anni, di Giaveno; Francesco Pugliese, 53 anni, di Rivoli; Antonino Buono, 61 anni, di Palermo; Rosario Tedesco di Termini Imerese;

Fabrizio Solimeno, 29 anni, di Torino; Antonio Saraco, 53 anni, di Stigliano; Cristian Rauseu, di Torino; Roberto Rampulla, di Sanremo; Giovanbattista Primerano, di Carmagnola; Marco Podda, di Peschiera Borromeo; Antonio Pizzonia, di Torino; Bruno Pistoia, di Camerana (Cn); Luca Pignato, di Carmagnola; Angiolino Petullà, nato in Germania;

Andrea Perri, di Arzachena; Pasquale Parrello, di Taurianova; Domenico Parrello, di Cinquefrondi; Teresa Papaluca, di Melicucco, residente a Carmagnola; Diego Mannissero, di Carmagnola; Alessandro Longo, di Polistena, res. a Carmagnola; Daniele Interrante, di Milano; Xuewei Guo, cinese residente a Carmagnola; Antonio Dimopoli di Borgata Culea (Cn); Carmelo Costa di Gioiosa Jonica.