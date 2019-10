Appicca incendio nel Parco Nazionale d’Aspromonte: piromane beccato con l’accendino in mano

Aveva ancora l’accendino in mano l’autore dell’incendio scatenatosi ieri pomeriggio in località “Grecia”, all’interno del Parco Nazionale d’Aspromonte. L’uomo, G.N., 54enne originario di Condofuri, già noto alla polizia, è staro sorpreso sul posto - in flagranza di reato -dai carabinieri parco di Bagaladi e della stazione forestale di Melito Porto Salvo nell’ambito di un servizio consorziato.

Il rogo, domato alle 17 circa con l’ausilio di una squadra dell’ Antincendio boschivo, ha interessato circa 1 ettaro e mezzo di macchia mediterranea.

Il 54enne, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria reggina.