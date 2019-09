Celebrato a Platania il Patrono della Polizia di Stato

Nella Chiesa di S Michele di Platania è stata celebrata oggi una S.Messa in onore di S. Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. La Celebrazione Eucaristica è stata presieduta dal Vescovo Emerito di Lamezia Terme Mons. Rimedio.

Quest’anno la ricorrenza coincide con un importante anniversario: il 29 settembre 1949, proprio 70 anni fa, papa Pio XII con una bolla papale riconobbe quale patrono della Polizia l’Arcangelo Gabriele.

Da 70 anni il Patrono infonde forza e coraggio nelle poliziotte e nei poliziotti nel loro quotidiano operare al servizio della comunità: non solo l’ordine e la sicurezza pubblica ma anche il soccorso e l’assistenza pubblica diventano quindi “missione”.

E, in un territorio “difficile” come la Calabria e Catanzaro in particolare, è bello e importante che ogni anno la Polizia riesca ad avere intorno a sé Autorità al servizio della comunità locale e cittadini per pregare S Michele protettore affinché sia loro vicino, giorno per giorno, ora per ora, per vincere il Male e dare al Popolo serenità e pace, giustizia e legalità.

Dopo la S.Messa poliziotti meritevoli sono stati premiati dal Questore per aver interpretato al meglio il proprio ruolo di tutori della legge.

E poi, le bellezze naturali di Platania e dintorni hanno allietato il pranzo e il pomeriggio di poliziotti e famiglie in un momento di aggregazione, condividendo con la popolazione locale, attraverso il Family Day, giunto alla XV^ edizione , i valori dell’Istituzione.