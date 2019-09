Uomo trovato morto nel crotonese, il cadavere scoperto in un ruscello

Il corpo senza vita di un uomo, apparentemente dell’età tra i 30 e 40 anni, è stato scoperto da alcuni contadini - nel primo pomeriggio di oggi - nelle campagne di Isola Capo Rizzuto.

Il cadavere - ritrovato senza scarpe e maglia ed in avanzato stato di decomposizione - si trovava riverso in un ruscello di fondo Concio, dove potrebbe esservi rimasto per diverso tempo, all’incirca due settimane, si ipotizza, motivo per cui lo stato dello stesso rende difficile al momento l’identificazione della vittima, anche se gli indizi fanno ritenere possa trattarsi di un rumeno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza locale e di Crotone che hanno avviato i rilievi e le indagini conseguenti per arrivare a dare un nome compiuto all’uomo, mentre sarà l’autopsia - già disposta dal Sostituto procuratore della Repubblica del capoluogo, Alessandro Rho - a fornire maggiori elementi sulla causa del decesso. Gli investigatori sembrano escludere, comunque, che possa trattarsi di un omicidio.