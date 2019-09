Cutro: scoperto locale con lavoratore “in nero”e deposito carente di igiene

Irregolarità amministrative, alimenti di dubbia provenienza e un lavoratore “in nero”. È quanto scoperto dagli agenti della della Divisione P.A.S.I. della Questura di Crotone in un locale di Cutro.

I poliziotti sono giunti presso l’attività lo scorso sabato nel corso di una serie di controlli sul territorio. La prima contestazione è scattata per la mancanza dell’esposizione del listino prezzi e menù nonché il cartello riportante gli orari di esercizio dell’attività.

I controlli tra il personale hanno portato poi gli agenti a scoprire un lavoratore non assunto. Infine, con il supporto del personale reperibile del locale SIAN e del servizio ASL-Veterinario, è stata ispezionata un’area dell’attività adibita a deposito dove è stata accertata la mancanza dei requisiti minimi igienico-sanitari e la presenza di 25 kg di prodotti ittici e carne privi di tracciabilità che sono stati debitamente sequestrati.

Predisposta un sanzione amministrativa per un totale di oltre 600 euro e sequestrata l’area non conforme, il titolare del locale è stato invitato presso gli Uffici della Questura per esibire la documentazione e le autorizzazioni amministrative che non era in grado di mostrare al momento del controllo.