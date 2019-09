Entra nella fase operativa la rimozione rifiuti nei fondali dell’Isola di Dino

Il Progetto di rimozione rifiuti nei fondali dell'Isola di Dino, Capo Scalea, finanziato dalla Regione con il Por Calabria Fesr/Fse 2014/2020 sta per entrare in azione. La pulizia avverrà con alcuni sommozzatori.

L'intervento, per il quale Italia Nostra ha vinto un bando per 40 mila euro, riguarda un tratto di costa calabrese con fondali ricchi di estese praterie di Poseidonia e Gorgonie e specie ittiche come Castagnole, Murene, Polpi, Cernie e Ricciole.

"In questo contesto di ricca biodiversità, negli anni – si legge in una nota di Italia Nostra - si sono andati ad accumulare, complici le correnti marine, rifiuti e detriti che costituiscono una minaccia per l'ecosistema e una potenziale fonte di microplastiche e inquinanti che potrebbero entrare nel ciclo alimentare umano".

"Siamo particolarmente orgogliosi di questa nostra azione perché ancora poco viene fatto per bonificare le profondità marine", afferma Mariarita Signorini, presidente nazionale di Italia Nostra.