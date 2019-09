Oss licenziati dopo anni di servizio: scatta la protesta davanti sede del Consiglio regionale

Un nutrito gruppo di operatori socio-sanitari (Oss) in servizio negli ospedali di Annunziata di Cosenza e Pugliese-Ciaccio di Catanzaro ha innescato una protesta davanti alla sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria.

I manifestanti – circa un centinaio – denunciano di ave ricevuto una lettera di licenziamento dopo diversi anni di lavoro.

A Cosenza la “doccia fredda” sarebbe arrivata a 92 Oss dell'Annunziata dopo ben 25 anni di servizio. A rincarare la dose ci sarebbe per di più l’assunzione di 17 nuovi operatori la cui entrata in servizio è prevista per domani.

Per quanto riguarda il Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, una lavoratrice denuncia: “Siamo stati assunti con regolare avviso pubblico prima con contratto part-time e da gennaio 2019 a tempo pieno. Dall'Azienda ospedaliera hanno motivato il nostro licenziamento con il fatto che, superati i 48 mesi, i nostri contratti non potevano più essere prorogati".

I manifestati sono sostenuti dall'Usb e gli organizzatori hanno fatto sapere che andranno avanti con la protesta fino a quando dal Consiglio regionale non verranno notizie certe sul futuro.