Cresce il partito di FdI, Giovanni Iaconis eletto nel coordinamento provinciale di Riva Destra

La Direzione Nazionale del movimento federato a Fratelli d'Italia da ottobre scorso, dopo l'incontro ufficiale tenutosi a Roma con Giorgia Meloni, ha eletto on-line e all'unanimità, quale Coordinatore per Crotone e Provincia, Giovanni Iaconis, su proposta del Coordinatore Regionale, Francesco Stina.

Cresce così il progetto di Giorgia Meloni di rendere FdI un partito sempre più inclusivo e di allargare la base del suo consenso, anche grazie all'azione dei movimenti a esso federati". Lo comunica in una nota l'ufficio stampa del Movimento Riva Destra, "nato nel 1994 come primo storico circolo di Alleanza Nazionale".

"Ringrazio - dichiara Stina' - Giovanni Iaconis che sarà il nostro prezioso e qualificato punto di riferimento in una terra mortificata da molteplici difficoltà, che vanno dalla mancanza di lavoro alle carenti infrastrutture e finendo ad un ambiente purtroppo inquinato dalla criminalità organizzata".

"Nel ringraziare tutta Riva Destra - prosegue Iaconis, promotore della costituzione del Circolo cittadino 'P. Senatore' di FdI e componente del Dipartimento Regionale Giustizia - per la fiducia accordatami, mi propongo, quale obbiettivo primario, la crescita del movimento in provincia attuata in maniera sana e realizzando un funzionale gioco di squadra".

Sulla nomina è intervenuto anche il Segretario Nazionale di Riva Destra, Fabio Sabbatani Schiuma, consigliere capitolino e Responsabile Nazionale di FdI per i Rapporti con l'Associazionismo Politico: "l'avvocato Iaconis è persona stimata e credibile, cosi come il nostro movimento, che a giugno scorso ha visto Giorgia Meloni concludere la Terza Festa Tricolore Nazionale di Riva Destra e il 20 settembre scorso ha celebrato insieme al Capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, con un conviviale durante la Festa Nazionale di Fdi 'Atreju', i suoi 25 anni di militanza".