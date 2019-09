Assoluzione Stige per Nicola Flotta: Basta Vittime SS 106 lo nomina socio onorario

L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, nell’ambito di un incontro organizzato con la stampa sabato 28 settembre scorso, ha insignito Nicola Flotta socio onorario dell’Associazione oggi 60enne, coinvolto nella maxi inchiesta Stige, che nel gennaio 2018 aveva disarticolato la cosca Farao – Marincola di Cirò, oggi però è stato “assolto perché il fatto non sussiste”.

Al termine dell’iter giudiziario i membri dell’associazione lo hanno insignito della carica di socio onorario con la consegna della “maglia gialla” come figlio di una delle tantissime vittime mietute dalla strada della morte proprio sulla S.S.106.

Ad esprimere compiacimento per l’assoluzione di Nicola Flotta è stato il presidente di Basta Vittime SS 106 Fabio Pugliese che spiega: “avevamo già determinato di insignirlo tempo fa, poi ciò che è accaduto ci ha frenati. Oggi, finalmente, diventa socio onorario perché Nicola Flotta – ha detto Pugliese – onora la nostra associazione così come ci onora la sua presenza con noi. A Nicola – continua Pugliese – ho sempre detto di vivere questa situazione come una grande possibilità e poi con grande serenità: “finalmente” la giustizia faceva luce sul suo operato e sulla sua persona come è giusto che sia e, quindi, non avrebbe dovuto temere nulla perché certamente ne sarebbe uscito benissimo così come poi è avvenuto”.

“La gente mi ha sostenuto tantissimo - ha detto ancora Nicola Flotta raccontando a cuore aperto questi ventuno mesi in cui lui ed i suoi legali hanno dimostrato ogni estraneità alle accuse mossegli. Mi conoscono da quando sono nato e tutte le persone sanno che sono contrario a certe cose. Ho avuto un sostegno molto forte da parte della gente – ripete commosso - e voglio ringraziare tutta la costa e tutti quelli che mi conoscono”. Nicola Flotta tiene tantissimo all’Associazione “sono davvero commosso da questo gesto perché essere socio onorario dell’Associazione mi rende davvero felice”. “Questa sentenza – dichiara il legale di Flotta, Francesco Cornicello – che si aggiunge alle pronunce positive rese nell’ambito del procedimento cautelare del Tribunale del Riesame prima e della Suprema Corte di Cassazione poi, restituisce dignità ad un cittadino onesto e ad un imprenditore da sempre attivo sul territorio ed afferma la sua totale estraneità alle ipotesi accusatorie che gli sono state ingiustamente mosse”.