Sparatoria a Piscopio, Battaglia non ce la fa: il 21enne è morto in ospedale

Salvatore Battaglia

È morto stamani nell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, Salvatore Battaglia, il giovane di 21 anni rimasto ferito gravemente - insieme al 23enne Giovanni Zuliani - in una sparatoria avvenuta tra sabato e domenica notte a Piscopio, frazione di Vibo Valentia. (QUI).

Battaglia, attinto al collo da almeno due proiettili, aveva riportato una frattura della mandibola ed era anche colpito a due vertebre cerebrali. Era stato subito portato allo Jazzolino ma date le gravissime condizioni, trasferito immediatamente nel nosocomio del capoluogo di regione, dove era stato sottoposto ad intervento chirurgico e poi ricoverato in rianimazione (QUI), dove è deceduto.

L’altro ferito, Zuliani, invece, è stato colpito al femore e si trova ricoverato in Ortopedia, in condizioni meno gravi. Da quanto ricostruioto finora i due giovani, mentre si trovavano nella loro auto, sarebbero stati raggiunti da una persona che gli avrebbe esploso contro alcuni colpi di pistola, si presumo a seguito di un litigio avvenuto al termine dei festeggiamenti per San Michele Arcangelo, patrono di Piscopio (QUI).



Il giovane deceduto era il cugino di Rosario Battaglia, uomo ritenuto al vertice della cosca dei Piscopisani e che attualmente si trova detenuto dopo una condanna in primo grado all'ergastolo per l'omicidio del boss di Stefanaconi, Fortunato Patania (QUI).