Serra San Bruno, consegnati i lavori di adeguamento per la scuola Azaria Tedeschi

Consegnati oggi, partiranno nei prossimi giorni i lavori diretti alla scuola elementare “Azaria Tedeschi” di Serra San Bruno, ed appaltati alla “Opera Srl che provvederà a garantire sicurezza, igiene agibilità ed efficientamento energetico degli edifici.

“Questo intervento – sostengono gli amministratori – conferma la sensibilità verso il mondo della scuola e nasce dall’intenzione di mettere al primo posto la sicurezza degli alunni e di tutti coloro che operano nella stessa scuola. Si tratta di lavori necessari che renderanno i luoghi di apprendimento più funzionali. Garantire la modernità delle strutture consente infatti una maggiore tranquillità alle famiglie ed a tutta la comunità ed agevola le attività didattiche. Confermiamo la nostra disponibilità nel portare condurre tutte quelle iniziative che vanno nella direzione di rendere più competitiva la nostra Serra San Bruno”.

“Ringraziamo – concludono – il dirigente e tutto il personale scolastico per la fattiva collaborazione ed i genitori degli studenti per la maturità dimostrata nell’affrontare le dinamiche di questa vicenda che, alla fine, ci porterà ad avere una scuola migliore”. L’importo del contratto ammonta a 421.732,43 euro di cui 15.993,90 per oneri di sicurezza.