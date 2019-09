Santa Severina. Rimane schiacciato sotto il trattore, salvato da due Carabinieri di passaggio

Una brutta disavventura quella vissuta da un 76enne di San Giovanni in Fiore che a bordo del suo trattore stava lavorando in un terreno di proprietà, a Santa Severina, quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è capovolto col mezzo rimanendoci bloccato sotto.

L’episodio, fortunatamente, non è sfuggito a due Carabinieri che, liberi dal servizio, i quel momento stavano passando proprio da quella zona e che sono intervenuti subito.

Recuperati degli attrezzi di fortuna i militari sono riusciti ad estrarre il malcapitato ancora in vita ma che accusava dei forti dolori alle gambe dovuti ovviamente all’incidente. Il 76enne è stato così portato immediatamente, dolorante ma salvo, nell’Ospedale di Crotone.