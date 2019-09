Mesoraca. Coca, marijuana e cartucce in casa: in carcere per detenzione e spaccio

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro hanno arrestato un 43enne del posto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, ricettazione e detenzione abusiva di cartucce.

Durante un servizio specifico, finalizzato proprio al contrasto dei reati in materia di droga e armi, i militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, a Mesoraca, trovandogli 100 grammi di marijuana (che conservava in un unico involucro); cinque dosi della stessa sostanza, del peso di oltre 12 grammi; una pianta di canapa indica; 3 grammi di cocaina; un bilancino di precisione; contante per 95 euro, ritenuto come il provento dello spaccio; e tre cartucce per fucile calibro 12.

Il tutto è stato sequestrato mentre l’uomo, su disposizione del Pm di turno, è stato portato nella casa circondariale di Crotone.