Nicastro. Meccanico abusivo beccato al lavoro, sequestrata l’officina

Un’autofficina completamente abusiva, in pratica operativa ma senza qualsiasi titolo autorizzativo. A scoprire l’attività “illecita” sono stati, a Nicastro, i Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme e i loro colleghi della Forestale.

Entrati all’interno, i militari vi hanno sorpreso a lavorarci un meccanico e motorista che non aveva ovviamente una specifica abilitazione.

Inoltre, con l’aiuto del personale dell’Aliquota Ambiente e Territorio della Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica, sono state contestate una lunga serie di violazioni alle norme sulla gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dall’attività.

Parliamo di oli, scarti e batterie che venivano stoccati al suolo senza alcuna precauzione ed in attesa di essere smaltiti in maniera del tutto illecita. Alla fine ne è scattata la denuncia per tre persone e il sequestro dell’immobile.