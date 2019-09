In casa aveva allestito un laboratorio di marijuana: nei guai giovane di Pianopoli

Un vero e proprio mini laboratorio per la coltivazione di marijuana quello scoperto dai carabinieri a Pianopoli, nel lametino. I militari hanno eseguito una perquisizione in un’abitazione dove un giovane aveva allestito in uno sgabuzzino un piccolo impianto dotato di fertilizzanti e lampade alogene collegate a dei temporizzatori e termostati che garantivano la giusta quantità di luce e calore ad alcune piante di canapa.

Il ragazzo, che alla vista dei carabinieri ha tentato di disfarsi di una pianta di circa due metri, lanciandola sul tetto della casa, è così finito in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.