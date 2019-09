Spiritualità: parte oggi ‘Fatti per il cielo’, programma televisivo di Don Francesco Cristofaro

Don Francesco Cristofaro

Parte da domenica 29 settembre su Padre Pio Tv, Fatti per il Cielo, il nuovo programma di Don Francesco Cristofaro. Volto noto di Padre Pio Tv e Tv2000 nonché speaker radiofonico ed affermato scrittore.

“Oggi l’uomo – ha detto don Francesco – si è rinchiuso in una dimensione solo terrena. Vive come se non dovesse morire mai. Non pensa più allo spirito. Ha perso ogni riferimento con la santa moralità”. Ecco, allora, la seconda finalità del programma, prendere in esame e approfondire le verità della fede come aiuto concreto nel cammino spirituale quotidiano.

Don Francesco Cristofaro è parroco nella diocesi di Catanzaro-Squillace. È invitato in diverse parrocchie e città italiane a portare la sua testimonianza di sacerdote nato con disabilità motoria presentando il suo ultimo libro “Signore ti prego con il cuore” edito dalla Tau che quest’estate secondo Avvenire, è stato tra i 10 libri di fede più venduti. All’uditorio sempre attento e numeroso, il sacerdote parla con semplicità e tocca tematiche forti come l’accettazione e l’integrazione, la disabilità e l’aborto, il valore e la dignità della vita e tanto altro.

Nel corso di questo anno televisivo lo rivedremo ancora nel programma di Tv2000, L’Ora Solare condotto da Paola Saluzzi nello spazio religioso. “Prima di tutto sono parroco – dice don Francesco – curare le anime è molto impegnativo. Noi sacerdoti abbiamo una grave responsabilità. Ecco, perché anche attraverso questo nuovo programma di 32 puntate tratteremo argomenti che aiuteranno tutti a interrogarsi sul grado della propria fede, esaminarsi a fondo, riprendere con entusiasmo il cammino”.

Don Francesco intrattiene un importante attività pastorale anche sui social. Lo si trova su Facebook, Instagram e Twitter ed ogni giorno viene contattato da decine di richieste di preghiera o aiuto spirituale.