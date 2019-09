Festeggiamenti in onore del Santo patrono della città del Codex San Nilo Abate

Tanta partecipazione ai festeggiamenti, civili e religiosi, nella Città del Codex in onore di San Nilo Abate (Santo patrono di Rossano).

In serata, dopo la celebrazione eucaristica in Cattedrale presieduta da Monsignor Giuseppe Satriano (Arcivescovo della Diocesi di Rossano-Cariati), alla presenza di molte autorità civili e militari, si è dato vita alla tradizionale Processione dei Santi Nilo e Bartolomeo per la parte bassa del centro storico e consegna, nella centralissima Piazza Steri, delle chiavi al Santo Patrono da parte del neo-eletto Sindaco del comune di Corigliano-Rossano: Flavio Stasi.

La processione è stata proceduta dagli Sbandieratori di Bisignano, dal corteo storico e dalla banda musicale "Città di Corigliano-Rossano" diretta dal Maestro Pio Santella.

Molto significativi, tra l'altro, i messaggi sia del presule e sia del primo cittadino. Straordinaria l'esibizione degli sbandieratori di Bisignano in Piazza con tanto di fuochi pirotecnici.

Il corteo, poi, ha raggiunto Piazza SS. Anargiri dove i due Santi, dopo un momento di preghiera da parte del padre Arcivescovo dinanzi al Palazzo di Città, hanno proseguito il loro cammino in direzione delle loro rispettive chiese.

Alle 21:30, invece, si è assistito al concerto-live del noto gruppo musicale italiano: “I Camaleonti” nella centralissima Piazza Steri che, per l'occasione, ha visto la partecipazione di tanta gente e di numerosi fans provenienti anche da diversi comuni calabresi.

Eccellente il servizio d'ordine e di sicurezza garantito dalla Polizia di Stato, Carabinieri, dai volontari dell'Anps (Associazione Nazionale Polizia di Stato) e dagli agenti della Polizia Municipale. Prezioso, tra l'altro, il servizio sanitario assicurato dai volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato Locale di Rossano.

Il servizio d'ordine, coordinato dall'architetto Giuseppe Astorino, è stato garantito, invece, dai volontari: Giacomo Diaco, Nunzia Calabrò, Cataldo Licciardi, Mario Graziano, Giovanni Corallino, Cosimo Scalise, Andrea Lotesto, Vincenzo Scigliano, Mirko Scigliano, Luigi Russo, Marco Esposito, Giuseppe De Santis, Maielita Tedesco, Carmen Tedesco. Presenti anche i volontari dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Cosenza coordinati da Franco Forte.

Da segnalare, infine, la partecipazione di tanti fedeli sia alla rappresentazione storica della vita di San Nilo e sia alla tradizionale Processione. Prossimo appuntamento nella Città del Codex nel mese di novembre, precisamente giorno 11, con i festeggiamenti, civili e religiosi, in onore di San Bartolomeo (Discepolo di San Nilo Abate).