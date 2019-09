La Lombardia si aggiudica il Torneo di calcio misto 3vs 3 organizzato nell’ambito del Trofeo CONI

Podio

Grande successo per il torneo di calcio misto 3 contro 3 organizzato dal settore Giovanile Scolastico della Federazione Italiana Gioco Calcio nell'ambito della VI edizione del "Trofeo CONI Kinder + Sport". Un'iniziativa che ha coinvolto oltre 120 calciatori e calciatrici appartenenti a società sportive e Scuole Calcio Elite. Ad aggiudicarsi il torneo è stata la rappresentativa della Lombardia. Sul podio, al secondo posto l'Alto Adige e al terzo posto la Campania. La squadra di casa, la Calabria, si è classificata al quarto posto all'interno di una manifestazione dove ha prevalso lo spirito di aggregazione e i valori dello sport. Una menzione speciale è andata alla rappresentativa Svizzera. Sono state assegnate inoltre le “green card” ai calciatori o ai tecnici che si sono distinti in campo per il fair play.

Grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione è stata espressa da Massimo Tell, Grassroots Manager del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e dal coordinatore regionale Massimo Costa che hanno ringraziato tutte le società presenti per la partecipazione e il coinvolgimento dimostrato nel corso dell'evento.

GARE E RISULTATI FASE FINALE

GIRONE 1: ALTO ADIGE – LOMBARDIA 2-4 ; CALABRIA – CAMPANIA 2-3; ALTO ADIGE – CALABRIA 4-0 ;

LOMBARDIA-CAMPANIA 3-2 ; ALTO ADIGE.- CAMPANIA 4-2; CALABRIA-LOMBARDIA 2-2.

GIRONE 2 : ABRUZZO UMBRIA 2-3 ; SICILIA-EMILIA ROMAGNA 4-2; ABRUZZO-SICILIA 3-2 ; UMBRIA-EMILIA ROMAGNA 4-1; ABRUZZO- EMILIA ROMAGNA 3-1; UMBRIA-SICILIA 4-1

GIRONE 3: LIGURIA – MARCHE 3-4; VENETO - VALLE D'AOSTA 4-1; LIGURIA-VENETO 3-3; MARCHE- VALLE D'AOSTA 2-3.

GIRONE 4 : SARDEGNA - TRENTINO 3-1; FRIULI VG – CONI SVIZZERA 3-2; SARDEGNA-FRIULI VG 2-2 ; TRENTINO -SVIZZERA 3-2; GIRONE A – GIRONE B; PIEMONTE – PUGLIA 2-3 ; LAZIO- BASILICATA 3-1; TOSCANA- PIEMONTE 2-2; MOLISE - BASILICATA 4-1; TOSCANA-PUGLIA 3-2; MOLISE-LAZIO 3-2; PIEMONTE-BASILICATA 3-1; PUGLIA-LAZIO 1-3; MOLISE- TOSCANA 2-2 Shootout 5-6 .

CLASSIFICA: 1 LOMBARDIA; 2 ALTO ADIGE; 3 CAMPANIA; 4 CALABRIA; 5 UMBRIA; 6 ABRUZZO; 7 SICILIA; 8 EMILIA ROMAGNA; 9 VENETO; 10 LIGURIA; 11 VALLE D'AOSTA; 12 MARCHE; 13 FRIULI VG; 14 SARDEGNA; 15 TRENTINO; 16 SVIZZERA; 17 TOSCANA; 18 MOLISE; 19 LAZIO; 20 PUGLIA; 21 PIEMONTE; 22 BASILICATA.