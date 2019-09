Minacce e pedinamenti nonostante il divieto di avvicinamento. Finisce ai domiciliari

Non ha rispettato la misura di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento, così un 39enne di Catanzaro Lido è finito ai domiciliari.

Gli agenti del commissariato locale hanno infatti eseguito la misura cautelare nei confronti dell’uomo, denunciato dall’ex compagna per maltrattamenti in famiglia. Il 39enne avrebbe vessato, umiliato e maltrattato la donna, picchiandola così da mandarla in ospedale.

Per questo era stato destinatario della misura dell’allontanamento dalla casa familiare, accompagnata dal divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex.

Misura che non avrebbe affatto scoraggiato il 39enne, dal momento che avrebbe pedinato e minacciato la donna, che è stata quindi costretta a rivolgersi alla Polizia e ai Carabinieri.

Per le due querele sporte dalla ex, l’autorità giudiziaria ha deciso l’emissione un’ordinanza di aggravamento della misura in atto disponendo per lui, appunto, gli arresti domiciliari.