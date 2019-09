Cirò Marina, ruba energia elettrica. Uomo di 46 anni in manette

Un 46enne è stato arrestato dai carabinieri del Nor di Cirò Marina per furto di energia elettrica. I militari, con la collaborazione del personale tecnico della società E-Distribuzione, hanno effettuato un controllo al termine del quale hanno scoperto che l’uomo, rappresentate legale di una società, aveva realizzato un bypass sul circuito elettrico per rubare l’energia elettrica. Dopo le formalità l’arrestato è stato messo ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.