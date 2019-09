Esplosione a Taverna, morto pensionato di 67 anni

Un pensionato è morto a seguito di un'esplosione. Inizialmente si è pensato allo scoppio di una bombola di gas, ma da accertamenti effettuati è emerso che a esplodere sarebbe stato un ordigno rudimentale. La tragedia si è consumata a Taverna dove, sul posto dopo il forte boato, sono arrivati i carabinieri della stazione locale che hanno avviato le indagini.

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati proprio i vicini di casa che, svegliati dallo scoppio, hanno chiesto aiuto.

Dalle prime ricostruzioni è dunque emerso che l’esplosione, avvenuta tra le 6 e le 7, avrebbe investito il pensionato mentre stava per uscire. L’uomo al momento dello scoppio si trovava sulle scalette esterne della propria abitazione.

Il 67enne era appassionato di pirotecnica, e per questo gli inquirenti non escludono che l'uomo, affetto da depressione, avrebbe costruito l'ordigno per porre fine alla propria vita.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che hanno constatato che l’esplosione non danneggiato le strutture dell’edificio. Per questo motivo l’ipotesi più accreditata è quella che l’ordigno fosse di basso potenziale e fosse tenuto stretto al corpo della vittima. A indagare sull’accaduto i carabinieri del Nucleo investigativo di Lamezia Terme e della Compagnia di Soveria Mannelli. L’intera zona è stata transennata e posta sotto sequestro.

(ultimo aggiornamento 10:45)