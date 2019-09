Lite tra vicini nel quartiere Siano a Catanzaro, 5 feriti

Forse problemi personali o di vicinato: queste le possibili motivazioni che hanno portato due nuclei familiari, legati anche da vincoli di parentela, ad affrontarsi per strada in via dei Tulipani a Catanzaro.

Il violento litigio si è poi trasformato in una vera e propria rissa che ha portato al ferimento di cinque persone, di cui una grave e che è stata infatti ricoverata in codice rosso in ospedale, a causa delle lesioni riportate.

La lite, secondo alcuni testimoni, sarebbe stata violentissima, tanto che le parti in causa avrebbero utilizzato anche alcuni oggetti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volanti della polizia che ha avviato le indagini sull’accaduto, e i sanitari del 118 per le cure del caso.