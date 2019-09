Assistenza domiciliare anziani: sostegno alle famiglie, chi ne può usufruire

E’ stato pubblicato, grazie all’utilizzo delle risorse dei Fondi PAC Anziani, l’avviso per il sostegno alle famiglie per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti per i residenti nei Comuni di Villa San Giovanni, Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, San Procopio, San Roberto, Sant’Alessio, Sant’Eufemia, Santo Stefano, Scilla, Sinopoli.

I destinatari dell’Intervento sono i cittadini ultra sessantacinquenni residenti in uno dei Comuni, che necessitano di assistenza per l’impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita, che non siano ricoverati in istituti in quanto l’obiettivo dell’intervento è favorire il mantenimento della persona non autosufficiente nel proprio contesto familiare e sociale e sostenere le loro famiglie nel carico assistenziale. A comunicarlo, con soddisfazione, è Maria Grazia Richichi Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Villa San Giovanni, ente capofila dell’Ambito Territoriale 14.