Da Reggio a Milano per operarsi di tumore. Tolto rene sbagliato, due medici a processo

Era volato fino a Milano per curarsi. Nel capoluogo meneghino si sarebbe dovuto operare a un rene con un tumore, peccato che durante l’operazione l’equipe abbia asportato il rene sano. Oggi il pensionato, un uomo di 87 anni, rischia la propria vita. Per evitare che la neoplasia vada in metastasi, è costretto a continue terapie endoscopiche nel capoluogo lombardo, con viaggi dalla Calabria.

L’uomo ha denunciato il fatto, e il pm ha aperto un fascicolo, tanto che lunedì si terrà l’avvio del processo davanti al giudice monocratico. Calabrò - operato il 5 dicembre 2017 - si è costituito parte civile e ha chiesto un milione e mezzo di danni. Il pm Tiziana Siciliano ha iscritto nel registro degli indagati due persone: il rsponsabile del reparto di chirurgia generale, primo e secondo operatore che avrebbero agito “con negligenza, imprudenza e imperizia”.