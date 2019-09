Bus e auto si scontrano frontalmente sulla statale, un morto e tre feriti

Una persona è morta a seguito di un incidente stradale verificatosi sulla statale 18 Tirrena Inferiore, nei pressi di Sangineto, dove, per cause in corso di accertamento, un bus e un’auto, una Ford di CMax, si sono scontrate e nell’impatto la vittima, un 48enne di Bonifati, D.A.M. le sue iniziali, che era alla guida delle vettura, è purtroppo deceduta.

Ferite anche altre tre persone: l’autista dell’autobus, che viaggiava in direzione di Salerno, trasportato in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza, mentre le altre due, altrettanti passeggeri del pullman, sono state portate nel nosocomio di Cetraro.

Il traffico è stato bloccato per i veicoli pesanti, mentre quelli leggeri vengono deviati sulla viabilità locale. Sul posto sono presenti il personale del 118 per le cure del caso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per l’accertamento della dinamica, per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.