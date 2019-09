Cambio al vertice della Direzione Marittima di Calabria e Basilicata: esce Russo ed entra Ranieri

Cambio al vertice della Direzione Marittima della Calabria e della Basilicata Tirrenica e della Capitaneria di porto di Reggio Calabria. Dopo tre anni di comando, il Contrammiraglio Giancarlo Russo, destinato ad assumere l'incarico di Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, ha passato il testimone al Capitano di Vascello Antonio Ranieri, proveniente dal Comando Generale.

Il passaggio di consegne è avvenuto stamani alla presenza del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino e del Comandante Marittimo Sud di Taranto Ammiraglio di Divisione Salvatore Vitiello.

Alla cerimonia hanno partecipato anche i rappresentanti della politica regionale nonché i maggiori rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, le autorità religiose, civili e militari, i sindaci dei Comuni costieri, le associazioni combattentistiche, tutto il cluster marittimo e portuale.

Il Contrammiraglio Russo, nel suo discorso di commiato, ha voluto evidenziare l'importanza della collaborazione tra Autorità marittima ed istituzioni, ringraziando tutti per il lavoro svolto con senso del dovere ed efficienza fornendo servizi al cittadino negli interessi generali dello stato.

Nell'intervento di insediamento il Capitano di Vascello Ranieri, nuovo Direttore marittimo della Calabria e della Basilicata tirrenica e Comandante del porto di Reggio Calabria, ha voluto ringraziare il Comandante Generale per la fiducia accordatagli e salutare il personale della Direzione Marittima, ricordando in maniera commossa il compianto Comandante Natale De Grazia con il quale ha condiviso l’inizio della sua carriera.

Alla Cerimonia era presente il Comandante Marittimo Sud, Ammiraglio di Divisione Salvatore Vitiello, il quale ha rivolto al contrammiraglio Russo il proprio ringraziamento per il lavoro svolto ed i risultati conseguiti in un territorio cosi importante per l’economia della nazione. Nel dare il benvenuto al nuovo Comandante, e, dopo avergli augurato "vento in poppa", ha concluso dicendo che la Direzione Marittima di Reggio Calabria rappresenta, per i risultati raggiunti e per la considerazione di cui gode da parte delle varie Istituzioni e di tutta la collettività.

Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto che ha voluto presiedere personalmente alla cerimonia di avvicendamento del comando, ha espresso parole di ringraziamento al Contrammiraglio Giancarlo Russo e a tutto il personale della Direzione Marittima per l'importante servizio svolto quotidianamente a favore della collettività, rivolgendo con affetto al Comandante Ranieri ogni augurio ed auspicio per consolidare i brillanti risultati conseguiti dalla Direzione Marittima della Calabria e della Basilicata tirrenica.