Saltano le primarie in Calabria. E saltano per la mancanza di candidature. Nessuna candidatura è stata infatti presentata in vista delle consultazioni, la cui scadenza era stata fissata per oggi, che si sarebbero dovute tenere il prossimo 20 ottobre. Il decreto che stabiliva i termini di svolgimento delle consultazioni istituzionali era stato firmato dal Presidente della Regione Calabria lo scorso 12 settembre.