Fridaysforfuture: giovani crotonesi alzano la voce. In 2mila in piazza per l’ambiente

Si sono ritrovati davanti al comune di Crotone, in piazza della Resistennza i circa duemila giovani manifestanti che hanno partecipato, stamattina ad una delle iniziative inserite nel #fridaysforfuture promosse dall'attivista svedese Greta Thunberg.

Attraverso cartelli e slogan, i giovani crotonesi, e della provincia, hanno manifestato le loro preoccupazioni per l'ambiente chiedendo interventi immediati prima che la situazione climatica possa essere irreversibile.

Il corteo dei manifestanti, ai quali si sono uniti anche rappresentanti del mondo sindacale, ha avuto come punto di ritrovo piazzale Milone, per poi snodarsi per la città, per poi approdare a piazza della Resistenza, intonando slogan a tempo di musica.

Giunti di fronte al Comune, alcuni dei manifestanti hanno spiegato le ragioni della manifestazione, formulando anche delle proposte concrete per superare l'emergenza dal punto di vista climatico ed ambientale.

Significativamente, negli stessi orari, è stata avviata, sulla strada consortile di Crotone, il cantiere per la fase 1 di bonifica, che in termini ambientali e di ripercussioni sulla salute, tante preoccupazione continua a dare alla popolazione.

Vedendo tanti giovani stamane scendere in piazza, per difendere il loro futuro, è la dimostrazione che c'è ancora speranza per il cambiamento.