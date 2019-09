Cane scivola in un pozzo profondo 30 metri: salvato dai Vigili del fuoco

Una segnalazione da parte di un cittadino è arrivata stamane alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria, per avvertirli che nei pressi di un pozzo in via S. Giuseppe si udivano i guaiti di un cane.

La squadra SAF si è precipitata sul posto insieme ai sommozzatori, l’animale è stato recuperato all’interno di una cavità profonda circa 30 metri e messo in salvo con un'imbracatura che ne ha consentito l'estrazione in sicurezza, per fortuna anche se notevolmente spaventato gode di buona salute.