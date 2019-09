Tropea, beccato in casa con oltre 2 kg di droga: in arresto 28enne

Un 28enne con precedenti di polizia è stato arrestato nella scorsa notte dalla Polizia di Vibo Valentia.

L’uomo è stato colto in flagranza di reato nella sua abitazione di Tropea dalla Squadra Mobile e dal Nucleo Cinofili con oltre 2 kg di droga tra marijuana, hashish e cocaina, insieme a duemila euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio presumibile provento di spaccio, nonché attrezzature per la costruzione di una serra per la coltivazione della marijuana, 3 bilancini di precisione e svariato materiale per il confezionamento. Al termine delle attività è stato trasferito in carcere.