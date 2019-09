Fiamme in capannone a Catanzaro, incendio estinto dai vigili

Incendio questa mattina in Viale Magna Grecia a Catanzaro. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre automezzi per spegnere le fiamme divampate in una struttura adibita a deposito, in fase di ristrutturazione.

Il rogo, la cui origine è in fase di accertamento, ha coinvolto la copertura in lamierato e il controsoffitto in lana-vetro dell'intero deposito di circa diecimila metri quadri nonché cataste di pannelli coibentati, onduline in vetroresina e materiale vario che si trovavano all'interno.

Non si registrano danni a persone ed alla struttura portante del capannone. Sul posto anche Polizia di stato e carabinieri per quanto di competenza.