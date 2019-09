Gommone con motore in avaria nel reggino, soccorsi adulti e bambini

Un gommone col motore in avaria è stato soccorso, nella tarda serata di ieri, nelle acque antistanti il Comune di Seminara da personale dalla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Gioia Tauro. A bordo dell'imbarcazione 4 diportisti di cui 2 bambini.

La Sala Operativa, accertata la situazione di pericolo per i diportisti, dopo aver acquisito tutte le informazioni utili per la localizzazione del gommone ha inviato sul posto la motovedetta CP827, specializzata alla ricerca e soccorso anche in condizioni meteo-marine avverse.

Dopo aver accertato le buone condizioni di salute dei diportisti presenti a bordo, è stata fotrnita assistenza al natante fino all’ormeggio all’interno della darsena servizi del porto di Gioia Tauro, dove i malcapitati hanno potuto finalmente raggiungere la terraferma senza conseguenze e in piena sicurezza.