Tragedia a Rossano, pensionato cade da un albero e muore

Un pensionato di 65 anni è rimasto vittima di un incidente avvenuto a Corigliano Rossano, sullo Jonio cosentino. L’uomo stava tagliando dei rami su un albero, in contrada Seggio a Rossano quando, per cause in corso di accertamento, è caduto. È stata la moglie ad allertare i soccorsi dopo non aver visto rientrare il marito in casa.

Inutile il pronto intervento dell’ambulanza del 118 e la richiesta l’attivazione dell’elisoccorso. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Rossano. L’uomo, un ex carabiniere, era originario di Paludi.