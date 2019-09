Scontro frontale sulla Tirrena inferiore, un morto e un ferito

Un morto e un ferito: è questo il bilancio dell’incidente stradale verificatosi sulla statale 18 Tirrena inferiore a Paola, nel cosentino.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente e, nel sinistro, una persona è rimasta ferita e un’altra ha perso purtroppo la vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le prime cure del caso, le forze dell’ordine per i rilievi, personale Anas che sta gestendo la viabilità. Al momento il tratto di strada è stato interdetto al traffico, per permettere le attività di messa in sicurezza della strada.