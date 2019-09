Prosegue la preparazione della Provololley Crotone

Prosegue la preparazione della Provolley di mister Salvatore Celico in vista del primo impegno ufficiale in Coppa Calabria. La compagine pitagorica quest'anno ha recuperato diversi giocatori importanti, rientrati dopo esperienze non sono in Italia e che sicuramente renderanno ancora più competitivo il gruppo per il prossimo campionato di Serie C.

Tra i ritorni più graditi al tecnico biancazzurro c'è sicuramente quello di Giuseppe Cotroneo, centrale classe 1994 rientrato alla base dopo diverse esperienze in Spagna. Ha iniziato a giocare a pallavolo all’età di 14 anni nella Provolley Crotone, muovendo i primi passi con l'indimenticato Luciano Ciardi come allenatore. Con la società biancazzurra ha disputato i campionati Under 14, Under 16 e Under 18, categoria con la quale è arrivato fino alle finali regionali disputate prima a Reggio e l’anno dopo a Bisignano. Con la Prima Divisione invece ha conquistato i playoff.

"Mi sono trasferito a Madrid a Settembre del 2014 per motivi di studio - spiega Cotroneo - Ho disputato in Spagna i campionati di Prima divisione, Serie C Las rozas Volley e Collado Villaba, squadra con la quale ho disputato i playoff per salire in serie B".

Adesso per motivi professionali Giuseppe è tornato a Crotone ed ha immediatamente accettato l'invito del presidente Riga, con il quale da sempre c'è un grande rapporto. "I miei obiettivi di quest'anno - aggiunge il Centrale - sono mirati, ho tanta sete di vittoria e voglia di rivalsa, per la maglia, per la società con cui sono cresciuto e per chi ha sempre portato in alto il nome della L.C provolley Crotone.

“Uno stimolo particolare è quello del ricordo di Luciano, grande uomo e ottimo allenatore che non dimenticherò mai. Siamo carichi e abbiamo voglia di fare un bel campionato, puntando ai vertici della classifica e perché no, anche magari alla promozione. Abbiamo un bel gruppo, un mix tra giovani e giocatori con esperienza. Sono contento di essere tornato a casa e non vedo l’ora inizi la competizione".