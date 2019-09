Regione, aggiornato il Catalogo Unico dell’Alta Formazione

L’offerta di alta formazione professionalizzante regionale, per l’anno accademico 2019/2020, si arricchisce di 11 nuovi percorsi e rappresenta un passaggio fondamentale per offrire a studenti e lavoratori calabresi interventi formativi di elevato profilo. I percorsi sono in grado di rafforzare le opportunità occupazionali e di carriera dei giovani diplomati e laureati calabresi e di potenziare la rete tra università, mondo produttivo e istituzionale.

È stata approvata l’idoneità di 11 delle candidature pervenute in risposta alla Manifestazione di interesse per l’inclusione nel Catalogo Unico di percorsi di Alta Formazione Professionalizzante consentendo, così, di completare la procedura di aggiornamento. Gli interventi si inseriscono nel Progetto Strategico Regionale CalabriAltaFormazione che si propone di sviluppare iniziative di life-long-learning, di aggiornamento di manager, tecnici specializzati e professionisti e di sperimentazione di modalità innovative di qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale in coerenza con l’Asse Prioritario 12 – Istruzione e Formazione (OT 10, FSE) del POR Calabria 2014-2020 - Obiettivo specifico 10.6.2.

"Abbiamo incluso 11 percorsi nel Catalogo Unico dell’Alta Formazione Professionalizzante - ha dichiarato l'assessore regionale all'istruzione Maria Francesca Corigliano - definendo il quadro di un'offerta regionale che anche per questo anno accademico si propone come funzionale alle esigenze occupazionali del territorio e alla valorizzazione delle interconnessioni tra il mondo delle università e il tessuto produttivo calabrese. L’aggiornamento del Catalogo rappresenta un passaggio fondamentale per rivolgere a studenti e lavoratori calabresi interventi formativi di elevato profilo che contribuiscano fattivamente alla crescita professionale e al potenziamento del bagaglio di competenze.

“La Regione Calabria, con uno specifico avviso che sarà pubblicato successivamente, sosterrà la partecipazione a tali percorsi con voucher a copertura totale o parziale delle spese di iscrizione. L’obiettivo dell’amministrazione, così come già avvenuto nella passata edizione, è di offrire opportunità concrete ai più meritevoli e di rinsaldare l’intensa interlocuzione avviata ormai da tempo con le realtà accademiche e il mondo delle imprese. Un dialogo che consente alla nostra regione di essere sempre più competitiva anche in tema di conoscenza e innovazione”.