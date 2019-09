Rossano, oggi festeggiamenti, civili e religiosi in onore di San Nilo Abate

Oggi festeggiamenti, civili e religiosi, a Rossano in onore di San Nilo Abate (Santo patrono di Rossano). Celebrazione Eucaristica, in Cattedrale (alle 18), presieduta da Giuseppe Satriano (Arcivescovo della Diocesi di Rossano-Cariati). Segue Processione dei Santi Nilo e Bartolomeo per la parte bassa del centro storico e consegna, nella centralissima Piazza Steri, delle chiavi al Santo Patrono da parte del neo-eletto Sindaco del comune di Corigliano-Rossano: Flavio Stasi. In seguito, poi.

Ci sarà l'esibizione degli Sbandieratori di Bisignano ed a seguire, alle ore 21:30, si darà vita al concerto-live del noto gruppo musicale italiano: “I Camaleonti” sempre nella centralissima Piazza Steri. I tanti cittadini e fedeli del comune unico di Corigliano-Rossano, oltre dell'intera comunità diocesana, sono invitati a partecipare ai festeggiamenti, civili e religiosi, in onore di San Nilo Abate (Santo patrono di Rossano).