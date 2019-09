Insulti alla tifoseria della Juve Stabia. Multa per il Crotone calcio

Multa da 5mila euro per il Crotone calcio. Nel corso della partita contro la Juve Stabia, i tifosi rossoblù hanno intonato cori e insulti territoriali contro la tifoseria avversaria. Per questo motivo il giudice sportivo Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’Aia Carlo Moretti, hanno deciso di far pagare l’ammenda alla società rossoblù.

Nessuna sanzione invece in merito all’introduzione di materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala) nel corso della partita. Il giudice sportivo ha infatti deciso di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società. Introduzione che è stata fatta anche in occasione delle partite Salernitana-Chievo Verona, del Trapani e dell’Ascoli.