‘Faillo il Pitionico’, serata dedicata all’Antica Grecia con Facente al Villaggio Milone

Una bella serata quella trascorsa ieri al Villaggio Milone assieme a Gianluca Facente, Lo scrittore dopo aver disquisito del suo testo “Faillo il Pitionico” ha voluto anche lanciare un messaggio di benvenuto alle migliaia di giovani, provenienti da tutta Italia, e parteciperanno al Trofeo Coni – Kinder + Sport.

Orgogliosamente crotoniate Faillo come orgogliosamente crotoniate è lo scrittore che non ha risparmiato il suo amore per la scrittura e il ritorno alle origini della Magna Grecia nei suoi discorsi su Pitagora Milone e Faillo di Kroton, il primo eroe d'occidente, un personaggio che appartiene a tutti. Un uomo d'amore e di libertà, pluri vincitore dei giochi Pitici di Delfi che ebbe il grande merito di unirsi a Temistocle nella Battaglia di Salamina contro i Persiani comandati da Serse.

Come ha avuto modo di evidenziare l'assessore alla Cultura Valentina Galdieri l'incontro con Gianluca Facente “è stato un appuntamento e un momento non per promuovere un libro, ma piuttosto l'occasione di conoscere, riscoprire, sentire e far sentire il senso appartenenza. Un'identità forte, impegnativa, una responsabilità per ciascuno di noi, chiamati a strappare all'oblio questa la nostra storia”.

Alla serata hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore allo Sport Giuseppe Frisenda e la consigliera Regionale Flora Sculco.